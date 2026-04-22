Следственный комитет усмотрел «сомнительные установки» в детских книгах Григория Остера

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить произведения автора «Вредных советов».

Источник: Клопс.ru

Участники координационного совета СК России усмотрели «сомнительные с педагогической точки зрения установки» в книгах Григория Остера. Об этом ведомство пишет в своём телеграм-канале.

На встрече обсуждали проблему криминализации подростков и способы работы с несовершеннолетними из «группы риска». Глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что в системе СК существуют кадетские корпуса и профильные классы, а тинейджеров стараются вовлекать в волонтёрские и патриотические проекты.

"Отдельно обсуждалось содержание детской литературы: в качестве негативного примера приведены произведения [Григория] Остера, содержащие, по мнению участников, сомнительные с педагогической точки зрения установки.

В связи с этим председатель СК России поручил провести проверку книг указанного автора", — говорится в сообщении.

На заседании также обсудили китайский опыт контроля алгоритмов, которые используют для отслеживания и ограничения опасного для детей контента. Ещё одной инициативой стало предложение активнее привлекать участников СВО к обучению и воспитанию школьников. Для них, как отметили на встрече, предлагается предусмотреть квоты на педагогическую переподготовку.

В России в перечень книг, подлежащих специальной маркировке, начали включать современные переводы зарубежной классики с упоминаниями наркотиков. Под эти требования, в частности, попали романы Ремарка, Стейнбека и Сартра.