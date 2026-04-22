В Липецке стартовал ремонт улицы Агрономической

Улицу Агрономическую в микрорайоне Опытной Станции в Липецке обновят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Работы ведутся на участке протяженностью 260 метров, сообщили в региональном проектном офисе администрации области.
На объекте специалистам предстоит срезать старое покрытие и уложить вместо него полотно из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Кроме того, там заменят знаки, нанесут разметку, смонтируют ограждение, а возле детского сада поставят светофор, мигающий желтым.
Напомним, всего в этом году в Липецке по нацпроекту приводят в порядок 16 объектов улично-дорожной сети общей протяженностью около 15 км. Работы стартовали уже на шести участках в разных районах областного центра. Завершить их должны до конца лета.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.