6,8 миллиона взыскали с бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина

С бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина и его экс-заместителя Светланы Васьковой взыскали 6,8 миллиона рублей, которые они получили от депутатов в 2020 году. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области. Факт передачи денег за победу на выборах ранее подтвердил суд.