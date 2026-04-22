6,8 миллиона взыскали с бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина

В 2024 году суд приговорил его к 10 годам колонии.

Источник: Комсомольская правда

С бывшего вице-мэра Воронежа Юрия Бавыкина и его экс-заместителя Светланы Васьковой взыскали 6,8 миллиона рублей, которые они получили от депутатов в 2020 году. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области. Факт передачи денег за победу на выборах ранее подтвердил суд.

Напомним, 6 декабря 2024 года Коминтерновский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему вице-мэру Юрию Бавыкину по уголовному делу о мошенничестве на выборах в городскую и областную думу в 2020 году. Ему дали 10 лет колонии общего режима и обязали выплатить штраф в размере 1,5 млн рублей.

Его бывшего зама Светлану Васькову суд также признал виновной и приговорил к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.