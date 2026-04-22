Свалка выше человеческого роста выросла на улице Минской в Воронеже

Большая стихийная свалка образовалась во дворе дома № 13 на улице Минской в Воронеже, пожаловались в редакцию «АиФ-Воронеж» местные жители.
По словам горожан, горы мусора возле контейнерной площадки начали появляться ещё с февраля 2026 года. Сейчас они достигли двухметровой высоты. Местные жители считают, что свалка возникла по вине управляющей компании, которая закрыла контейнерную площадку соседних домов.
«Нагрузка на оставшуюся площадку выросла. Если ранее она обслуживала три четырёхэтажных дома на два подъезда, то теперь прибавилось ещё два пятиэтажных дома на четыре подъезда», — объясняют горожане.
В управе Железнодорожного района корреспонденту vrn.aif.ru сообщили, что в курсе стихийной свалки на улице Минской. Управляющая организация ООО «Промкровстрой» действительно ликвидировала контейнерную площадку у дома № 123 на Ленинском проспекте, при этом не организовав новую в соответствии с действующими нормами. Участок, на котором из-за этого скопился мусор, находится в муниципальной собственности и сдаётся в аренду под строительство частного образовательного учреждения.
Городское управление имущественных и земельных отношений направило запрос в адрес арендатора с напоминанием о необходимости наведения порядка на этой территории.
В управе района отметили, что на данный момент её сотрудники взаимодействуют с УК по вопросу организации дополнительной контейнерной площадки и ликвидации образовавшейся стихийной свалки.