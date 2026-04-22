В «Руднево» проверили устойчивость каналов управления дронами к кибератакам

Первый этап эксперимента по проверке защищенности линии управления С2 беспилотными воздушными судами (БВС) прошел в технопарке «Руднево», сообщили в ассоциации «АЭРОНЕКСТ».
Главная цель эксперимента — проверить, насколько легко злоумышленник может взломать системы управления дронами, что может случиться, если это все-таки произойдет, и что нужно сделать, чтобы защитить эти системы. Условным хакерам было предложено попытаться проникнуть в канал управления и подменить передаваемые команды на ложные.
В экспертной сессии и первой части эксперимента приняли участие более 50 экспертов от разработчиков беспилотных авиационных систем, средств криптографической защиты информации, профильных институтов и заинтересованных структур.
Эксперты назвали «хорошим базисом» подходы к модели угроз, разработка которой ведется в ассоциации «АЭРОНЕКСТ». А по мнению «хакера», вскрыть линию С2 и подменить полетное задание можно, только если эту связь, встраивание средств защиты информации и весь беспилотник делали дилетанты. В случае с БВС от серьезных разработчиков такой «хакинг» — это долго, дорого и вряд ли успешно.
