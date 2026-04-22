В «Руднево» проверили устойчивость каналов управления дронами к кибератакам

Эксперты назвали «хорошим базисом» подходы к модели угроз, разработка которой ведется в ассоциации «АЭРОНЕКСТ». А по мнению «хакера», вскрыть линию С2 и подменить полетное задание можно, только если эту связь, встраивание средств защиты информации и весь беспилотник делали дилетанты. В случае с БВС от серьезных разработчиков такой «хакинг» — это долго, дорого и вряд ли успешно.