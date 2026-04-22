«Без определённых сроков»: что известно о судьбе разобранного здания старинного кинотеатра в Янтарном

Строение на улице Советской в Янтарном разобрали около двух лет назад. Подрядчик, с которым заключили контракт на 151 миллион рублей, должен был провести работы по сохранению нынешнего Дома культуры. Рабочие разобрали кровлю и отбили штукатурку с фахверковых фасадов, но ремонт не выполнили. Теперь местные власти ищут деньги на консервацию здания. Что ждёт исторический объект в будущем — в материале Калининград.Ru.
Трёхэтажное здание с вальмовой крышей и деревянными элементами фахверка построили в Пальмникене в начале XX века. Оно находится рядом со «Шлосс-отелем». Сначала строение было жилым домом, позднее его переоборудовали под кинотеатр. Сейчас там размещается Дом культуры имени Рожкова. В 2007 году здание признали объектом культурного наследия муниципального значения.
Архитектурный облик строения существенно не изменился. Для его сохранения власти планировали отремонтировать внутренние помещения, фасад и кровлю. Помимо этого в здании собирались заменить сети электро-, водоснабжения и водоотведения, смонтировать пожарную защиту и установить лифт-подъёмник для маломобильных посетителей, видеонаблюдение, отопление и вентиляцию.
В конце 2023 года администрация Дома культуры подписала контракт с подрядчиком «Промтехсервис» на 151,4 миллиона рублей. Деньги выделили из федерального, областного и местного бюджетов, а работы рассчитывали завершить к концу 2025-го.
Подрядчик разобрал кровлю из керамической черепицы и отбил штукатурку с фахверковых фасадов, но потом прекратил вести работы. Компания запросила у местной администрации аванс в размере 41 миллиона рублей на материалы и оборудование. Несмотря на то, что власти перевели деньги, «Промтехсервис» не выполнил обязательств. В июле 2025 года с компанией расторгли контракт. Сейчас она находится в стадии банкротства.
Жители Янтарного начали задавать вопросы о судьбе дома культуры ещё до расторжения договора с подрядчиком. «Ощущение, что всё замерло», — писали в комментариях на странице губернатора Калининградской области «ВКонтакте». В местной администрации тогда ответили, что реконструкция «продолжается поэтапно». Власти поясняли, что при выполнении работ в здании обнаружили дополнительные дефекты. «Фахверковая система находится в аварийном состоянии и требует полной замены», — сообщали чиновники.
Как уточнили в областном правительстве в ответ на запрос Калининград.Ru, подрядчик выполнил земляные работы под прокладку коммуникаций, обустроил ливневую канализацию, проложил водоводы, кабели, усилил кирпичные стены, обустроил внутренние проёмы и сделал гидроизоляцию фундаментов. Техническая готовность объекта оценивается в 20%.
Региональные власти предлагали использовать оставшиеся деньги, выделенные на реконструкцию, для строительства нового модульного дома культуры, но Минсельхоз не поддержал эту идею. «Средства возвращены. В настоящее время разрабатывается проект консервации», — сообщили в пресс-службе областного правительства. Чиновники также рассчитывают стоимость приспособления старинного здания под конгрессно-выставочный центр.
По данным администрации Янтарного, на разработку проекта консервации потребуется 1,8 миллиона рублей, а на документацию для приспособления здания под современное использование — 18,2 миллиона. Местные власти попросили деньги на эти цели у регионального правительства.
Глава областной службы охраны памятников Евгений Маслов в сентябре 2025 года говорил, что муниципалитет «завершает проверку документации на консервацию». Сейчас в администрации Янтарного отмечают, что «определить срок проведения работ по консервации объекта не представляется возможным».
Подробности новой реконструкции бывшего кинотеатра также не уточняются. «Определить виды и объёмы работ по приспособлению объекта для современного использования, объём их финансового обеспечения возможно только после разработки соответствующей проектно-сметной документации и получения положительного заключения государственной экспертизы», — говорится в ответе на запрос Калининград.Ru за подписью главы администрации Янтарного Ирины Граковой.
Чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций при усилении ветра, за средства местного бюджета в прошлом году были укрыты деревянные конструкции крыши и технологические отверстия. Власти заверили, что строение круглосуточно охраняют.
«Учитывая значимость объекта культурного наследия местного значения для жителей муниципалитета администрация принимает все необходимые меры по оперативному прохождению всех процедур, предусмотренных действующим законодательством для проведения работ по консервации и приспособлению для современного использования», — добавили в администрации Янтарного.