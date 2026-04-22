«Без определённых сроков»: что известно о судьбе разобранного здания старинного кинотеатра в Янтарном

Строение на улице Советской в Янтарном разобрали около двух лет назад. Подрядчик, с которым заключили контракт на 151 миллион рублей, должен был провести работы по сохранению нынешнего Дома культуры. Рабочие разобрали кровлю и отбили штукатурку с фахверковых фасадов, но ремонт не выполнили. Теперь местные власти ищут деньги на консервацию здания. Что ждёт исторический объект в будущем — в материале Калининград.Ru.