В Соликамске на 15 суток закрыли столовую из-за нарушений санитарных норм

В городе Соликамск приостановили работу столовой, расположенной по адресу улица Пермская, 37А. Причиной стали выявленные нарушения санитарных требований.
Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, проверка была проведена в рамках контроля за предпринимателями.
В ходе проверки выяснилось, что в заведении допущен ряд серьёзных нарушений. Среди них — неправильная организация технологических процессов при приготовлении блюд, отсутствие условий для нормальной личной гигиены сотрудников, нехватка необходимого оборудования, а также отсутствие маркировки на инвентаре и технике.
Из-за выявленных нарушений, которые могут представлять опасность для здоровья людей, специалисты составили протокол о временной приостановке деятельности.