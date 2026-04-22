В Соликамске на 15 суток закрыли столовую из-за нарушений санитарных норм

Источник: Комсомольская правда

В городе Соликамск приостановили работу столовой, расположенной по адресу улица Пермская, 37А. Причиной стали выявленные нарушения санитарных требований.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Пермскому краю, проверка была проведена в рамках контроля за предпринимателями.

В ходе проверки выяснилось, что в заведении допущен ряд серьёзных нарушений. Среди них — неправильная организация технологических процессов при приготовлении блюд, отсутствие условий для нормальной личной гигиены сотрудников, нехватка необходимого оборудования, а также отсутствие маркировки на инвентаре и технике.

Из-за выявленных нарушений, которые могут представлять опасность для здоровья людей, специалисты составили протокол о временной приостановке деятельности.