За год из плена вернулось более 100 воронежских военнослужащих

За все время проведения специальной военной операции (СВО) вернули в Воронежскую область 105 военнослужащих, проживающих в регионе. Из них 77 человек были возвращены в течение 2025 года. Об этом сообщили в облправительстве.

За все время проведения специальной военной операции (СВО) вернули в Воронежскую область 105 военнослужащих, проживающих в регионе. Из них 77 человек были возвращены в течение 2025 года. Об этом сообщили в облправительстве.

С информацией выступил уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев. По его словам, увеличивается число заявлений, связанных с реализацией права на жизнь, в том числе со стороны участников специальной военной операции и членов их семей. Основная часть таких обращений касается розыска военнослужащих и вопросов их возвращения из плена.

По словам господина Канищева, большое значение для солдат имеют посылки, письма и детские открытки, которые оказывают «моральную поддержку». Он добавил, что граждан, прибывших из приграничных и новых регионов России, а также с территории Украины стало меньше. Это связано с их переездом к родственникам, трудоустройством и приобретением собственного жилья.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал со ссылкой на Минобороны РФ об обмене 11 апреля в формате «175 на 175». Тогда говорилось о возврате двух воронежцев. Российских военнослужащих доставили на территорию Республики Беларусь для оказания необходимой психологической и медицинской помощи. Для прохождения лечения и реабилитации их отправят в медучреждения Минобороны.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
