В подмосковном Монине открывается современный стадион для регби

Обновленный стадион легендарного регбийного клуба «ВВА-Подмосковье» начнет работу 25 апреля в поселке Монино городского округа Щелково в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Там пройдет Суперкубок России по этому виду спорта. Размеры игрового поля на современной арене составляют 71,5 метра на 128,5 метра. Поле покрыто натуральным газоном и оборудовано системой подогрева. Четыре трибуны вмещают около 7,3 тысячи зрителей.
Работы велись поэтапно: в 2019 году возвели восточную трибуну с тренажерным залом и жилыми номерами, в мае 2025-го достроили остальные трибуны, сделали парковку и благоустроили территорию. На стадионе будут тренироваться мужская, женская и юношеская команды «ВВА-Подмосковье», воспитанники областной школы и училища олимпийского резерва Щелкова — всего более 180 спортсменов.
Президент Федерации регби Московской области Николай Неруш назвал арену лучшим регбийным стадионом России. В свободное время поле будет доступно для любительских футбольных команд.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.