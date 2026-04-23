На Кубани установили новые сроки эвакуации автомобилей

Председатель комитета ЗСК по вопросам ТЭК, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин представил коллегам законопроект, уточняющий порядок перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянки Краснодарского края.
В соответствии с принятыми поправками уполномоченные организации будут обязаны приступить к перемещению транспортного средства на стоянку в течение 15 минут с момента уведомления диспетчерским центром.
Комментируя принятый документ, руководитель ЗСК отметил, что число автомобилей в регионах постоянно увеличивается. Так, по числу зарегистрированных легковых авто — почти 2,5 млн единиц — Краснодарский край в прошлом году занял третье место в стране, обойдя Санкт-Петербург.
«Одно дело, когда нагрузка на дорожную инфраструктуру увеличивается из-за недостаточной пропускной способности существующих городских магистралей, возможной нехватки мест на существующих парковках, и совсем другое, когда водители намеренно не пользуются таковыми, предпочитая оставлять свои авто где попало, в том числе и под запрещающими знаками, хотя за такие действия предусмотрен штраф. Сегодняшние поправки позволят быстрее восстанавливать бесперебойное движение транспорта, снизить дополнительные риски возникновения пробок, а в некоторых случаях — и ДТП и в определенной степени еще больше дисциплинировать водителей в части соблюдения ими установленных правил парковки», — подытожил, комментируя изменения в краевом законе, Юрий Бурлачко.