Донские власти объяснили, почему выжигание травы менее вредно, чем пожары

В Ростовской области подвели промежуточные итоги подготовки к пожароопасному сезону 2026 года. Одной из тем обсуждения на пресс-конференции в «Интерфаксе» стали плановые выжигания сухой растительности. Заместитель губернатора Сергей Бодряков разъяснил, почему такие меры необходимы и как они помогают региону.
По мнению властей, контролируемый огонь — это «меньшее из зол». Ущерб природе от таких действий минимален по сравнению с последствиями стихийных ландшафтных пожаров.
— Какой-то урон флоре и фауне, наверное, есть, но он несоизмерим с тем, который огонь может нанести в будущем, — цитирует издание «Блокнот Ростов» Сергея Бодрякова.
Кстати, только за пять дней, с 16 по 20 марта, на Дону организованно провели 252 выжигания. Традиционно такие мероприятия стараются завершить до начала апреля. Выбор времени не случаен: в период с января по март большинство птиц еще не начинают вить гнезда в камышах и зарослях, что позволяет сохранить популяцию.
Впрочем, такие методы профилактики используют не везде. Под запретом остаются особо охраняемые природные территории — их в Ростовской области около 90.
