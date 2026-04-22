Стала известна дата открытия речной навигации в Москве

Дептранс анонсировал старт летнего сезона речной навигации в столице. Его откроют масштабным парадом судов по Москве-реке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: Мослента

Отмечается, что десять судов пройдут по акватории Москвы-реки через центральную часть столицы в пятницу, 24 апреля. Колонна проплывет под Большим Устьинским, Большим Москворецким, Большим Каменным, Патриаршим, Крымским и Андреевским мостами.

В параде примут участие классические теплоходы, прогулочное судно гибридного типа «Стрельна», а возглавит колонну самое современное электросудно регулярных речных маршрутов, добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

