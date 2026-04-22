В Калининграде изготовили скульптуру в честь Канта

Композиция авторства архитектора Артура Сарница выглядит весьма замысловато. В ее основе — отполированная до зеркального блеска сфера диаметром более двух метров. По мысли создателя памятника, она символизирует совершенный мир философа. В горизонтальном срезе сферы закреплены три бронзовых корешка книг с названиями главных трудов философа: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Основанием служит бетонный постамент с грубым сколом. Под постаментом размещен стальной круглый лист с высеченными на енм кантовскими изречениями: «Имей мужество пользоваться собственным умом», «Мы становимся людьми только благодаря образованию», «Прекрасное есть символ нравственно доброго» и «Только нравственность и человечество, поскольку оно к ней способно, обладают достоинством». Причем цитаты выполнены в зеркальном виде, поэтому читаемы только в отражении.