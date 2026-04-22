В Калининграде изготовили скульптуру в честь Канта

Памятник «Три критики Канта», который в июне планируют установить на одной из площадей кампуса БФУ, готов.
Композиция авторства архитектора Артура Сарница выглядит весьма замысловато. В ее основе — отполированная до зеркального блеска сфера диаметром более двух метров. По мысли создателя памятника, она символизирует совершенный мир философа. В горизонтальном срезе сферы закреплены три бронзовых корешка книг с названиями главных трудов философа: «Критика чистого разума», «Критика практического разума» и «Критика способности суждения». Основанием служит бетонный постамент с грубым сколом. Под постаментом размещен стальной круглый лист с высеченными на енм кантовскими изречениями: «Имей мужество пользоваться собственным умом», «Мы становимся людьми только благодаря образованию», «Прекрасное есть символ нравственно доброго» и «Только нравственность и человечество, поскольку оно к ней способно, обладают достоинством». Причем цитаты выполнены в зеркальном виде, поэтому читаемы только в отражении.
— А это, по мнению авторов скульптуры, воплощает ее главную мысль: истина не дана напрямую, ее можно увидеть лишь при правильном взгляде, при усилии разума, -пояснили в вузе.
Остается добавить, что верхняя доля сферы способна отражать звездное небо, которое, конечно же, моментально вызывает в памяти «нравственный закон внутри нас». Как известно, этими двумя символами Кант описал величие человеческого существования.