Какой сегодня праздник: Международный день секретаря

Международный день секретаря — это профессиональный праздник, посвящённый сотрудникам, обеспечивающим бесперебойную работу офисов: секретарям, офис‑менеджерам, ассистентам руководителей, делопроизводителям, HR‑специалистам, референтам и другим административным работникам. Он приходится на среду последней полной недели апреля. В 1942 году была создана Интернациональная ассоциация административных работников. В 1952 году ассоциация инициировала проведение «Национальной недели секретарей» — с этого момента начались первые официальные празднования. Со временем праздник вышел за пределы США и стал отмечаться во многих странах.
Всемирный день настольного тенниса — международный спортивный праздник, призванный популяризировать этот вид спорта, объединять любителей пинг‑понга по всему миру и пропагандировать здоровый образ жизни. Этот вид спорта особенно ценен своей доступностью. Он не требует больших площадок — играть можно дома, в офисе, на улице, в спортзале. Правила просты для освоения. Игра подходит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки и для нее требуются всего лишь стол, ракетки, мяч. Настольный теннис (пинг‑понг) существует более века. С 1988 года он входит в программу Олимпийских игр.
Всемирный день книги и авторского права — международный праздник, призванный популяризировать чтение, поддержать книгоиздание и подчеркнуть важность защиты авторских прав. Он отмечается ежегодно 23 апреля. Дата имеет символическое значение для мировой литературы. В 1616 году в этот день ушли из жизни три выдающихся писателя: Мигель де Сервантес (автор «Дон Кихота»), Уильям Шекспир (дата по юлианскому календарю; по григорианскому — на 10 дней позже), Инка Гарсиласо де ла Вега. Также 23 апреля родились известные писатели Владимир Набоков и Морис Дрюон. Книга как культурный феномен существует тысячелетия: от глиняных табличек шумеров (около 3000 г. до н. э.) до цифровых форматов. Самое маленькое издание, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса, имеет размеры 0,75×0,75 мм (японский выпуск 2013 года).