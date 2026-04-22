Какой сегодня праздник: Международный день секретаря

Всемирный день настольного тенниса — международный спортивный праздник, призванный популяризировать этот вид спорта, объединять любителей пинг‑понга по всему миру и пропагандировать здоровый образ жизни. Этот вид спорта особенно ценен своей доступностью. Он не требует больших площадок — играть можно дома, в офисе, на улице, в спортзале. Правила просты для освоения. Игра подходит людям любого возраста, пола и уровня физической подготовки и для нее требуются всего лишь стол, ракетки, мяч. Настольный теннис (пинг‑понг) существует более века. С 1988 года он входит в программу Олимпийских игр.