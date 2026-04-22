Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС: Apple могла нарушить антимонопольное законодательство из-за Telega

Американская корпорация Apple могла нарушить антимонопольное законодательство введением мер против пользовательской модификации мессенджера Telegram под названием Telega. Об этом в среду, 22 апреля, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

— Действия Apple могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. Поступившее заявление от АО «Телега» — это не первый сигнал в отношении Apple, — говорится в сообщении.

Представители ФАС отметили, что могут принять меры антимонопольного реагирования, если закон действительно был нарушен. Они также напомнили отклонении версий одного из приложений «Лаборатории Касперского» в App Store, из-за чего в 2019 году было возбуждено дело, о штрафе в 906 миллионов рублей в 2020 году за нарушение закона со стороны Apple, о деле в 2021 году и признании корпорации нарушившей закон о защите конкуренции в 2022 году, передает ТАСС.

9 апреля приложение Telega пропало из российского App Store. В пресс-службе платформы объяснили это большим количеством негативных комментариев из-за введения списков ожидания на авторизацию. 17 апреля операционная система iOS начала помечать приложение Telega как вредоносное.