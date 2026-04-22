Нижегородская компания задолжала работникам более 23 миллионов рублей

11 сотрудников нижегородского ООО «Линдовское» остались без честно заработанных денег. Компания накопила перед ними долг по зарплате за 2025−2026 годы на общую сумму более 23 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональной Гострудинспекции.
Ведомство уже инициировало внеплановую документарную проверку компании. По данным на начало 2026 года, общая численность сотрудников предприятия составляет 31 человек. Согласно открытым источникам, основная деятельность организации связана с оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.