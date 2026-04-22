Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Машину и недвижимость на 11 млн рублей взыскали с экс-главы нижегородского УМВД

Законность их получения не была подтверждена.

Источник: Живем в Нижнем

С бывшего начальника УМВД России по Нижнему Новгорода взыскали машину и три объекта недвижимости стоимостью более 11 млн рублей. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в период с 2013 года по 2014 экс-полицейский купил машину «Тойота Ленд Крузер» стоимостью более 3 млн рублей. Также он приобрел три объекта недвижимости стоимостью более 7 млн рулей. Чтобы уйти от необходимости декларирования, бывший начальник управления номинально оформил имущество на близкого родственника.

Доходы госслужащего не позволяли приобрести машину и объекты недвижимости. Прокурор Нижнего Новгорода предъявил иск о взыскании имущества на сумму 11 млн рублей — законность его приобретения не подтверждена. Суд удовлетворил иск в полном объеме.

Ранее мы писали, что с экс-начальника управления нижегородского минграда взыскали 9,5 млн рублей.