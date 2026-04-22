Машину и недвижимость на 11 млн рублей взыскали с экс-главы нижегородского УМВД

Установлено, что в период с 2013 года по 2014 экс-полицейский купил машину «Тойота Ленд Крузер» стоимостью более 3 млн рублей. Также он приобрел три объекта недвижимости стоимостью более 7 млн рулей. Чтобы уйти от необходимости декларирования, бывший начальник управления номинально оформил имущество на близкого родственника.