В Калининграде стартовала международная акция «Георгиевская лента»

В Калининграде сегодня дали старт международной акции «Георгиевская лента». Церемония прошла у монумента «Мать-Россия» и собрала школьников, жителей города, ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО.
Одним из самых заметных моментов мероприятия стало развертывание кадетами школы № 2 Калининграда 80-метровой георгиевской ленты. Этот символ стал центральным элементом церемонии и напомнил о масштабе и значении исторической памяти.
Организаторы подчеркнули, что георгиевская лента — это знак уважения к подвигу солдат и напоминание о цене Победы. Традиция ее распространения появилась еще в 2005 году и с тех пор ежегодно проходит в разных регионах страны в преддверии 9 Мая.
С 5 по 8 мая 2026 года в Калининграде также откроются специальные точки выдачи лент в разных частях города — на площади Победы, площади Василевского, у зоопарка и в районе Ленинского проспекта.
