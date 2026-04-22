В Калининграде стартовала международная акция «Георгиевская лента»

В Калининграде сегодня дали старт международной акции «Георгиевская лента». Церемония прошла у монумента «Мать-Россия» и собрала школьников, жителей города, ветеранов Великой Отечественной войны и участников СВО.

Одним из самых заметных моментов мероприятия стало развертывание кадетами школы № 2 Калининграда 80-метровой георгиевской ленты. Этот символ стал центральным элементом церемонии и напомнил о масштабе и значении исторической памяти.

Организаторы подчеркнули, что георгиевская лента — это знак уважения к подвигу солдат и напоминание о цене Победы. Традиция ее распространения появилась еще в 2005 году и с тех пор ежегодно проходит в разных регионах страны в преддверии 9 Мая.

С 5 по 8 мая 2026 года в Калининграде также откроются специальные точки выдачи лент в разных частях города — на площади Победы, площади Василевского, у зоопарка и в районе Ленинского проспекта.

Ранее мы писали, что под Багратионовском привели в порядок мемориал ко Дню Победы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше