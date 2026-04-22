ФАС: действия Apple против Telega могут нарушать антимонопольное законодательство

В июле 2022 года Apple была признана нарушившей закон о защите конкуренции, напомнили в ФАС. «Компания запрещала разработчикам информировать клиентов внутри приложений о возможности оплаты покупок за пределами App Store и использовать альтернативные способы. За это нарушение в январе 2024 года Apple выплатила в федеральный бюджет штраф в размере 1,2 млрд руб.», — добавили в службе.