Дочь Заворотнюк едва не лишилась состояния из-за мошенников

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна во второй раз стала жертвой мошенников. Об этом она рассказала в своём Telegram-канале.
Девушка привыкла, что курьеры заходят к ней ежедневно по несколько раз. Во время очередного звонка лжесотрудник доставки попросил продиктовать код — Анна, не заподозрив подвоха, выполнила просьбу. Сразу после этого она проверила мобильный банк и портал «Госуслуг» — там всё было в порядке. Однако вскоре на электронную почту пришло уведомление от неизвестного департамента о том, что она якобы дала добро на передачу собственности постороннему мужчине.
«У меня сердце ушло в пятки, подумала, что всё — конец», — поделилась Заворотнюк.
После этого она связалась с закреплённым за ней банковским специалистом, который объяснил, что тревожиться преждевременно: случившееся — лишь прелюдия к основному обману, и ничего непоправимого ещё не произошло. Мошенники продолжали атаковать её звонками, но Анна решила их игнорировать.
«Будьте бдительны, предупреждайте всех своих старших, потому что если современных молодых людей вот так разводят, то что там происходит у старшего поколения, я даже боюсь представить», — посоветовала Анна.
