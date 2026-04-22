Саратовского «Сокола» вышибли из Первой лиги

Сезон для футбольного клуба «Сокол», как пишет ТАСС, окончательно потерял спортивный смысл. Команда из Саратова досрочно лишилась места в Первой лиге, потерпев сокрушительное поражение от красноярского «Енисея» со счетом 0:4. Этот результат сделал невозможным математическое спасение для подопечных, которые теперь готовятся к выступлению во Второй лиге в следующем сезоне.

После 30 сыгранных матчей «Сокол» замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь 16 очков. Для сравнения, спасительная 15-я строчка, которую сейчас занимает «Уфа», отделена от саратовцев пропастью в 15 баллов — у уфимцев 31 очко. Даже если «Сокол» выиграет все четыре оставшиеся встречи, он сможет набрать максимум 28 баллов, что гарантирует команде место в тройке худших. По регламенту Первую лигу по итогам сезона покинут именно три последние команды, и саратовский клуб уже не в силах изменить свою судьбу.

Это падение выглядит особенно горьким на фоне истории клуба. В начале 2000-х «Сокол» был заметной силой в российском футболе: в 2001 и 2002 годах команда выступала в элитной Премьер-лиге. Более того, по итогам дебютного для себя сезона-2001 саратовцы заняли престижное восьмое место, обыгрывая грандов и собирая полные трибуны. Сейчас же «Соколу» предстоит начинать путь к возрождению со дна второго по значимости дивизиона страны.

