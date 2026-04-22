Саратовского «Сокола» вышибли из Первой лиги

После 30 сыгранных матчей «Сокол» замыкает турнирную таблицу, имея в активе лишь 16 очков. Для сравнения, спасительная 15-я строчка, которую сейчас занимает «Уфа», отделена от саратовцев пропастью в 15 баллов — у уфимцев 31 очко. Даже если «Сокол» выиграет все четыре оставшиеся встречи, он сможет набрать максимум 28 баллов, что гарантирует команде место в тройке худших. По регламенту Первую лигу по итогам сезона покинут именно три последние команды, и саратовский клуб уже не в силах изменить свою судьбу.