Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отопление в горных районах Сочи отключат 29 апреля

В горных населенных пунктах Краснодарского края, включая Красную Поляну, теплоснабжение продолжит работу до конца месяца. Отключение запланировано на 29 апреля. Это решение связано с актуальными погодными условиями и прогнозами метеорологов.

Источник: AP 2024

На остальной территории курорта, в прибрежном кластере, отопительный период уже завершился 15 апреля. В котельных, где подача тепла остановлена, сотрудники МУП «Сочитеплоэнерго» начали выполнение плановых ремонтных и профилактических мероприятий. Эти работы являются частью подготовки к следующему зимнему сезону. Подробное расписание можно найти на официальном интернет-ресурсе предприятия.

Для решения вопросов, связанных с отоплением и горячим водоснабжением, жители могут обращаться в диспетчерские службы. Для Центрального и Хостинского районов действует телефон 8 (862) 264−30−33, для Адлерского — 8 (862) 246−66−29, для Лазаревского — (862) 270−33−39. Службы работают круглосуточно.