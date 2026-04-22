Шашлык без лишних килограммов: диетолог объяснила, как правильно замариновать мясо

Многие считают, что лишние килограммы после шашлыков появляются из-за самого мяса, но на деле причина часто в маринадах, соусах и сопутствующих продуктах. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала, как правильно готовить шашлык и не навредить фигуре. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Лучше использовать легкие варианты на основе кисломолочных продуктов: кефира или натурального йогурта. Также отлично подходит минеральная вода с лимонным соком. Такие маринады размягчают волокна, не добавляя лишних калорий», — отметила эксперт.
По словам специалиста, именно майонезные маринады делают шашлык более калорийным и тяжелым для организма. Кроме того, важно помнить, что «лишний вес» после пикников часто связан не с жиром, а с отеками из-за избытка соли и тяжелой пищи.
Чтобы шашлык не отразился на фигуре, врач посоветовала выбирать нежирное мясо — птицу, телятину или кролика, есть больше овощей и не злоупотреблять соусами, сладкими напитками и алкоголем.
