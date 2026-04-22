Как снизить давление без лекарств: советы кардиолога

Кардиолог Кондрахин: теплая ванна и массаж помогут снизить давление.

Источник: Комсомольская правда

Снизить давление без препаратов можно с помощью простых действий — если ситуация не критическая, помогут горячая вода и массаж шеи. Об этом сообщил в беседе с NEWS.ru кардиолог Андрей Кондрахин.

— Если под рукой нет лекарств, мы нагреваем воду, опускаем ноги до колен и постепенно повышаем температуру воды до терпимого состояния. Вены раскроются и кровь устремляется вниз. Также можно выпить немного простой горячей воды небольшими глотками, — отметил медик.

Еще один способ снизить давление — провести массаж плечевого пояса, воротниковой зоны и шеи. Главное делать аккуратно, без сильного давления и болевых ощущений.

KP.RU рассказал, что у немалой части пациентов с повышенным давлением его причина вовсе не кардиологические заболевания. Очень важно вникнуть и отличить их состояние от истинной гипертонии. Потому что лечение, рассчитанное именно на нее, может не дать результатов. У человека и давление не нормализуется, и основное заболевание, вызывающее его повышение, будет прогрессировать.