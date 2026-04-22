Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежец поджег автомобиль, чтобы погасить долг: загорелись 4 автомобиля

Лжебанкир запугал 36-летнего воронежца и предложил погасить кредитную задолженность необычным способом.

Лжебанкир запугал 36-летнего воронежца и предложил погасить кредитную задолженность необычным способом.

По данным полиции, в конце марта жителю Воронежа позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчине сообщили, что у него есть задолженность на 40 тысяч рублей. Для урегулирования вопроса ему предложили поджечь брошенный автомобиль.

Следуя полученным указаниям, 5 апреля на улице Кривошеина злоумышленник нашел неисправный «Форд». Для его поджога он использовал сухую ель и бумажный пакет. В результате поджога огонь быстро распространился на соседние транспортные средства, причинив ущерб ещё трём машинам: «Ниссан Х-Трэйл», «Хавал J7» и «Богдан 2110».

Материальный ущерб выясняется.