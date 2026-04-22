Воронежец поджег автомобиль, чтобы погасить долг: загорелись 4 автомобиля

Лжебанкир запугал 36-летнего воронежца и предложил погасить кредитную задолженность необычным способом.
По данным полиции, в конце марта жителю Воронежа позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка. Мужчине сообщили, что у него есть задолженность на 40 тысяч рублей. Для урегулирования вопроса ему предложили поджечь брошенный автомобиль.
Следуя полученным указаниям, 5 апреля на улице Кривошеина злоумышленник нашел неисправный «Форд». Для его поджога он использовал сухую ель и бумажный пакет. В результате поджога огонь быстро распространился на соседние транспортные средства, причинив ущерб ещё трём машинам: «Ниссан Х-Трэйл», «Хавал J7» и «Богдан 2110».
Материальный ущерб выясняется.