В Нижегородской области мошенники используют пять самых распространенных схем

Аферисты продолжают втираться в доверие россиянам, чтобы выманивать у них миллионы. Согласно статистике, в 2025 году число случаев мошенничества в сфере жилищно-коммунального хозяйства выросло на 25−30 процентов. Информационный партнер «РГ» «Pravda-nn.ru» рассказывает о пяти самых популярных схемах.
По первой схеме злоумышленники говорят человеку, что он якобы пропустил дату проверки счетчика. Во время звонка мошенники сообщают о замене счетчиков электроэнергии на новые, которые могут передавать данные в автоматическом режиме. А главное — все бесплатно. Далее есть два варианта развития событий. Или жертве поступит ссылка на установку приложения Энергосбыта для оформления заявки, или мошенники сделают вид, что самостоятельно создают ее в системе, поэтому им нужно знать «номер талона в очереди для замены счетчика электроэнергии», который придет в СМС.
Вторая схема заключается в рассылке поддельных квитанций и уведомлений. Такие бумаги очень сложно отличить от настоящих, поэтому большинство граждан не замечают подвоха. Они переходят по QR-кодам, чтобы оплатить квитанцию, а в итоге попадают на фишинговые сайты. Перечисленные за коммуналку деньги уходят мошенникам.
В третьей схеме используют двойников домовых чатов. В них аферисты под видом соседей предлагают проголосовать за установку шлагбаума, смену домофонов или организацию парковок. Для участия в таких опросах жильцам необходимо переходить по ссылкам, которые в большинстве случаев ведут на фишинговые сайты и запускают установку вредоносных программ.
По четвертой схеме жителям звонят из домоуправляющей компании. Мошенники сообщают об установке нового домофона на входной двери подъезда. Для получения ключей от него необходимо подтвердить данные собственника и количество жильцов, а также назвать код из СМС.
Используя пятую схему, злоумышленники представляются сотрудниками газовой службы. Они сообщают, что необходимо срочно переоформить договор на обслуживание газовых плит и колонок. Якобы в случае отказа предусмотрен штраф и прекращение поставки газа. Мошенники отмечают, что все можно сделать онлайн, перейдя по ссылке.
Цель у всех схем одна — получение доступа к персональным данным для последующего их использования — для кражи паролей, кодов и денег или запуска вредоносной программы.