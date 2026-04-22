В Нижегородской области мошенники используют пять самых распространенных схем

По первой схеме злоумышленники говорят человеку, что он якобы пропустил дату проверки счетчика. Во время звонка мошенники сообщают о замене счетчиков электроэнергии на новые, которые могут передавать данные в автоматическом режиме. А главное — все бесплатно. Далее есть два варианта развития событий. Или жертве поступит ссылка на установку приложения Энергосбыта для оформления заявки, или мошенники сделают вид, что самостоятельно создают ее в системе, поэтому им нужно знать «номер талона в очереди для замены счетчика электроэнергии», который придет в СМС.