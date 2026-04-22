Движение транспорта частично ограничат на 3 улицах Нижнего Новгорода с 23 апреля

С 06:00 23 апреля в Нижнем Новгороде частично ограничат движение транспорта на трех улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Ограничение введут на участках бульвара Заречного, улиц Геройской и Космонавта Комарова. Причина — сооружение монолитных участков трамвайных путей.
Движение ограничат в районе пересечений улиц с трамвайными путями. Проезд будет организован по одной полосе в каждом направлении. Ограничения снимут в 23:00 7 мая.
«Кроме того, в это же время будет закрыто движение в районе дома № 1к1 по ул. Глеба Успенского на пересечении с трамвайными путями», — отметили в сообщении.
