Движение транспорта частично ограничат на 3 улицах Нижнего Новгорода с 23 апреля

Ограничения снимут в 23:00 7 мая.

Источник: Живем в Нижнем

С 06:00 23 апреля в Нижнем Новгороде частично ограничат движение транспорта на трех улицах. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: ЦОДД НН.

Ограничение введут на участках бульвара Заречного, улиц Геройской и Космонавта Комарова. Причина — сооружение монолитных участков трамвайных путей.

Фото: ЦОДД НН.

Движение ограничат в районе пересечений улиц с трамвайными путями. Проезд будет организован по одной полосе в каждом направлении. Ограничения снимут в 23:00 7 мая.

«Кроме того, в это же время будет закрыто движение в районе дома № 1к1 по ул. Глеба Успенского на пересечении с трамвайными путями», — отметили в сообщении.

Ранее мы писали, что 25 апреля начнут ремонтировать трамвайные пути на перекрестке Ванеева и Сусловой.