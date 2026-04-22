Микрозаймы для студентов могут стать ловушкой: в чем кроется опасность

Эксперты предупредили, что дешевые займы для учащихся могут привести к привыканию к долгам. Как сообщил «Газете.Ru», бизнес-аналитик Александр Высоких, такие кредиты под 0,01% полезны лишь в крайней нужде: на лекарства, еду или срочный проезд.
Однако главный риск, по словам аналитика, заключается в нормализации кредитного поведения. Студенты могут начать брать деньги не на жизненно важные вещи, а ради комфорта, отказываясь от поиска подработки.
Высоких добавил, что доходы учащихся нестабильны, поэтому велик риск невозврата долгов. Это может ударить по семьям, которые будут вынуждены закрывать долги детей. Аналитик считает, что лучше развивать молодежные подработки и финансовую грамотность, а не легкие кредиты.
При этом в России пересмотрят нормы учебной нагрузки педагогов в учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования. Оценивать работу педагогов начнут при помощи искусственного интеллекта, пишет Life.ru.
Также стало известно, что рост стоимости образования меняет подход российских семей к выбору вузов. Таким мнением поделилась консультант по детскому образованию и развитию Мария Тодорова. Эксперт указала, что в подобных случаях есть те, кто выбирает наиболее безопасный путь, а не дорогу к самореализации. Слова специалиста приводят «Известия».