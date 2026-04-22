Цена барреля нефти Brent в Лондоне превысила 102 доллара впервые с 13 апреля

Цена нефти марки Brent взлетела выше 102 долларов за баррель на лондонской бирже ICE впервые с 13 апреля, согласно последним актуальным результатам торгов на 22 апреля.
К 18:43 по московскому времени стоимость июньских фьючерсов Brent выросла на 3,58% по сравнению с предыдущим закрытием, достигнув отметки в 102,01 доллара за баррель. В то же время июньские фьючерсы WTI подорожали на 3,84%, поднявшись до 93,11 доллара.
Западная пресса уже предупреждала, что цены на нефть могут вырасти до 110 долларов за баррель, если ситуация в Ормузском проливе останется напряженной еще на месяц. 21 апреля агентство Reuters сообщило, что Россия планирует прекратить/изменить транзит нефти из Казахстана в Германию через трубопровод «Дружба» с 1 мая.
Публикация указывает, что это может создать неопределенность в поставках для ФРГ, так как конфликт между США и Ираном уже нарушает поступление энергоносителей с Ближнего Востока, а отношения между Берлином и Москвой оказались под угрозой из-за конфликта России и Украины.
Ранее KP.RU сообщил, что Россия уже согласовала изменение логистических маршрутов для нефти из Казахстана, идущей в ФРГ.