Роскачество рассказало, как правильно выбрать шашлык

Признаками качественного свежего охлажденного мяса являются: равномерный, глянцевый цвет, не матовый, не липкий и не серо-желтый жир, а также быстро восстанавливающаяся вмятина после надавливания пальцем. Цвет свиной шейки должен быть бледно-розовым, телятины и баранины — малиновым, не темнее. Мясо должно быть сухим, упругим, без скользкости и избытка жидкости.