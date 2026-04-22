Роскачество рассказало, как правильно выбрать шашлык

При покупке готового шашлыка рекомендуется отдавать предпочтение продукции известных мясоперерабатывающих предприятий. На этикетке должна быть полная информация об изготовителе, а сам продукт должен быть обозначен как «полуфабрикат мясной». Об этом рассказали в пресс-службе Роскачества.

Особенно важно проверять дату изготовления, выбирая продукт, приготовленный как можно ближе к моменту покупки. Специалисты также посоветовали избегать шашлыка в белых соусах, поскольку это увеличивает риск пищевых отравлений. Важным критерием при выборе готового шашлыка является однородность кусочков по размеру и массе, что гарантирует равномерную прожарку.

При самостоятельном мариновании мяса стоит помнить, что соленое мясо должно храниться при температуре от 0 до 4 градусов, а соленое и замаринованное — не выше 6 градусов. Свежее охлажденное мясо рекомендуется приготовить в течение 2−4 часов после покупки, максимальный безопасный срок хранения составляет 10−12 часов.

Признаками качественного свежего охлажденного мяса являются: равномерный, глянцевый цвет, не матовый, не липкий и не серо-желтый жир, а также быстро восстанавливающаяся вмятина после надавливания пальцем. Цвет свиной шейки должен быть бледно-розовым, телятины и баранины — малиновым, не темнее. Мясо должно быть сухим, упругим, без скользкости и избытка жидкости.

— При выборе продуктов для весеннего пикника, в том числе для приготовления шашлыка, старайтесь ориентироваться на наличие российского Знака качества на упаковке. Такая маркировка гарантирует, что товар соответствует всем обязательным требованиям безопасности, а также повышенным стандартам качества, — передает РИА Новости.

В столице в апреле 2026 года минимальная стоимость шашлычного набора выросла до 5,3 тысячи рублей. Медианный чек на готовое мясо для шашлыка увеличился на 11 процентов, а число покупок снизилось на 10 процентов.