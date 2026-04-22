«Единая Россия»: итоги пятилетней работы — путь от народных инициатив до конкретной пользы для региона

«Конечно, важнейшая тема — это участники специальной военной операции, члены их семей, потому что этой категории сегодня нужна особая поддержка. И меры, которые принимают сегодня губернатор, правительство, депутатский корпус, — они как раз и направлены на то, чтобы, возвращаясь со специальной военной операции, они могли стать активными гражданами, принимать участие в мероприятиях, конечно, получить работу. Этим мы занимаемся практически в ежедневном режиме. Поэтому социальная направленность народной программы остаётся, и это, наверное, самое главное», — подчеркнула депутат Государственной Думы от Калининградской области Марина Оргеева.