«Единая Россия»: итоги пятилетней работы — путь от народных инициатив до конкретной пользы для региона

КАЛИНИНГРАД. В областном центре завершил работу масштабный региональный форум «Есть результат!». Это событие стало не только поводом оглянуться назад, оценив пройденный за пять лет путь, но и мощным стартовым сигналом для новых свершений. В центре обсуждения оказалась народная программа партии «Единая Россия», которая охватывает все ключевые сферы жизни региона: от возведения школ и поликлиник до адресных мер поддержки семей с детьми и людей старшего поколения.
Работа в условиях новых вызовов.
Пандемия коронавируса и ее последствия, необходимость поддержки участников специальной военной операции, беспрецедентное санкционное давление — в этих непростых условиях руководству Калининградской области и региональному отделению «Единой России» приходилось работать, не снижая оборотов. Как показало время, экономика региона выдержала эти испытания: ни один социально значимый объект не был заморожен, а объем мер социальной поддержки продолжает расти.
«Мы должны быть в тройке лидеров».
Калининградская область сегодня уверенно входит в число лучших регионов страны по целому ряду показателей. Регион впервые поднялся на шестое место по реализации национальных проектов, занимает 13-ю строчку по инвестиционной привлекательности и входит в десятку лучших по развитию обрабатывающей промышленности.
Однако, как подчеркнул губернатор Алексей Беспрозванных, эти достижения — лишь промежуточный этап на пути к большой цели.
«Несмотря на современные вызовы, наши приоритеты всегда незыблемы: безопасность, экономика, поддержка людей, комфортная среда и справедливое развитие территорий. Все ключевые решения мы реализуем при постоянной поддержке Президента — федеральный центр уделяет нашему региону особое внимание. Благодарю всех, кто работает в прямом диалоге с жителями: депутатов, глав муниципалитетов, волонтёров. Именно в единой связке с Президентом, Правительством, партией и муниципальными командами мы добьёмся устойчивого результата и реальных изменений на местах», — заявил глава региона.
Рынок труда: от пособия к карьере.
Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», Председатель Законодательного Собрания Калининградской области Андрей Кропоткин, открывая форум, подробно остановился на ключевых направлениях народной программы. Одним из главных запросов жителей было и остается трудоустройство.
Пандемия кардинально изменила рынок труда: появились новые форматы занятости и профессии, тогда как другие ушли в прошлое. В этих условиях Центры занятости переформатировали свою работу, превратившись из бюрократических структур в настоящие кадровые хабы. Сегодня здесь не просто оформляют статус безработного, а помогают пройти переобучение, повысить квалификацию или сменить профессию.
Особый акцент сделан на тех, кому сложнее всего найти свое место в жизни: молодежи, гражданам предпенсионного возраста, людям с инвалидностью и женщинам, воспитывающим детей. Результат такой стратегии налицо — региону удалось не только сохранить стабильность, но и снизить уровень безработицы до 2%.
Семья и дети: система, а не разовые акции.
Блок «Семья и дети» традиционно остается приоритетным. Задача заключалась не в разовых выплатах, а в создании понятной, устойчивой системы помощи.
Сегодня в Калининградской области действует более 30 мер поддержки семей с детьми. Флагманским инструментом стала программа социального контракта.
«Для многих семей — это стало не просто пособием, а возможностью выйти из сложной ситуации, открыть собственное дело, повысить доход, укрепить семейный бюджет. Такой подход особенно важен. Мы не просто поддерживаем, мы помогаем семье стать финансово независимой», — отметил Андрей Кропоткин.
Здравоохранение: новые поликлиники и ФАПы.
Еще пять лет назад жители области жаловались на перегруженность поликлиник, дефицит врачей и разрыв в доступности медпомощи между городом и селом. Работа по модернизации системы продолжается, но первые результаты впечатляют.
В отдаленных поселках вместо старых приспособленных помещений выросли современные фельдшерско-акушерские пункты. Всего за отчетный период открыт 81 ФАП и врачебная амбулатория. В Калининграде заработала поликлиника нового формата на улице Адмирала Егорова и Городская детская поликлиника на улице Молодой Гвардии, рассчитанная на 15 тысяч юных пациентов. После реконструкции открыла двери поликлиника на улице Марины Расковой. Кроме того, в регионе начал работу Онкологический центр, активно развиваются сосудистые центры, постоянно обновляется оборудование в поликлиниках и больницах, а также машины скорой помощи.
Поддержка бойцов и социальная защита.
В регионе последовательно развивается система долговременного ухода за пожилыми людьми, расширяется география проекта «Балтийское долголетие», решается вопрос с жильем для детей-сирот. Серьезный рывок сделан в сфере медицинской реабилитации, что критически важно для восстановления людей после тяжелых заболеваний и травм.
Особое внимание — участникам специальной военной операции и их семьям.
«Конечно, важнейшая тема — это участники специальной военной операции, члены их семей, потому что этой категории сегодня нужна особая поддержка. И меры, которые принимают сегодня губернатор, правительство, депутатский корпус, — они как раз и направлены на то, чтобы, возвращаясь со специальной военной операции, они могли стать активными гражданами, принимать участие в мероприятиях, конечно, получить работу. Этим мы занимаемся практически в ежедневном режиме. Поэтому социальная направленность народной программы остаётся, и это, наверное, самое главное», — подчеркнула депутат Государственной Думы от Калининградской области Марина Оргеева.
Образование как инвестиция в будущее.
За пять лет в регионе введены в эксплуатацию 7 новых школ, капитально отремонтированы 11 школ, построено 11 детских садов. В ближайшие два года план капитального ремонта ждет еще 7 школ. Растет и спортивная инфраструктура: открыто 8 физкультурно-оздоровительных комплексов, один стадион и более 40 спортивных площадок.
Взгляд в будущее.
На форуме также были обозначены задачи на следующую пятилетку. Среди приоритетов — здоровая семья, дальнейшее развитие экономики, выравнивание уровня жизни в муниципалитетах, создание комфортной городской среды и, конечно, поддержка героев СВО и их близких.
Жители региона уже сейчас могут внести свой вклад в формирование новой народной программы. Сбор предложений открыт на официальном сайте естьрезультат.рф. Именно запросы людей, как показала практика, ложатся в основу реальных дел и достижений Калининградской области.