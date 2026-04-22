«Челси» во второй раз за сезон уволил главного тренера

В последних пяти турах Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси» потерпел пять поражений с общим счетом 0:11. Его соперниками были «Ньюкасл», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон». С 48 очками после 34 матчей клуб занимает седьмое место в турнирной таблице. Отставание от идущего пятым (то есть в зоне, гарантирующей участие в Лиге чемпионов — самом престижном еврокубковом турнире) «Ливерпуля» составляет семь баллов, при этом «Челси» провел на одну игру больше.