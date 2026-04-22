Роскомнадзор аннулировал у операторов связи почти 2 тыс. лицензий с начала года

Роскомнадзор с начала года аннулировал почти две тысячи лицензий у более чем тысячи операторов связи из-за непредоставления отчетности и недостоверных данных. Об этом рассказала ТАСС пресс-служба ведомства.
РКН пояснил, что подобная практика является ежегодной. Она предусмотрена федеральным законом «О связи». В большинстве случаев речь идет о лицензиях на отдельные виды услуг, которые операторы фактически не оказывают. Работа самих компаний при этом не останавливается. Они продолжают деятельность по действующим лицензиям на другие виды услуг.
«В текущем году прекращено 1 967 лицензий у 1 025 операторов связи. Всего в настоящее время в РФ действует 20 564 лицензии у 6 980 лицензиатов. При необходимости оказания услуг связи компании вправе обратиться за получением новой лицензии», — следует из заявления.
Ранее Роскомнадзор оштрафовал 28 операторов России за несоблюдение правил установки и эксплуатации оборудования для защиты интернета. Общая сумма наказания составила 4 миллиона рублей.