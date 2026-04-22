Премьера спектакля «Доктор Фауст» состоится в Нижегородском театре кукол

Премьера спектакля «Доктор Фауст» (18+) состоится на Большой сцене Нижегородского государственного академического театра кукол 29 и 30 апреля. Об этом сообщили в театре кукол.
Режиссер-постановщик спектакля и автор пьесы — Константин Балакин, художник-постановщик — Елена Вершинина, художник по свету — заслуженный работник культуры РФ Ирина Вторникова.
Как рассказал Константин Балакин, в основе спектакля лежит хрестоматийный текст Кристофера Марло — история, в которой заложен вечный спор о границах человеческого бытия.
«Для нас “Доктор Фауст” — это не просто классический сюжет о роковом контракте с нечистой силой, а глубокое исследование того, как в одном человеке уживаются небесная сущность и адские искушения. Мы обращаемся к этой пьесе, чтобы вместе со зрителем пройти путь через семь смертных грехов и попытаться понять, какова истинная цена познания и бессмертия», — сказал он. «Мы создаем этот спектакль как масштабный кукольный фарс, где грандиозная и саркастическая музыка Густава Малера становится проводником в мир великой живописи. На сцене буквально оживут полотна Брейгеля, Босха и Микеланджело, превращая пространство в фантастическое путешествие сквозь эпохи. Вместе с художником Еленой Вершининой мы стремились к тому, чтобы каждая сцена — от видений Сикстинской капеллы до появления Прекрасной Елены — стала для зрителя настоящим событием, которое захочется проживать и осмысливать снова и снова», — отметил Константин Балакин, говоря о постановке.
По словам директора театра Аллы Забегаловой, премьера «Доктора Фауста» — это одно из самых ожидаемых событий нашего сезона.
«Мы особенно гордимся тем, что над постановкой работает прославленный творческий тандем Константина Балакина и Елены Вершининой. После их легендарной “Пиковой дамы” (16+) ожидания зрителей очень высоки, и я с уверенностью могу сказать: новая работа поражает своим масштабом. Это не просто кукольный спектакль, а невероятный синтез театра, философии, музыки и оживших шедевров мировой живописи. Мы приглашаем зрителей стать частью этого фантастического путешествия и открыть для себя классический сюжет в совершенно новом, завораживающем исполнении», — заключила она.