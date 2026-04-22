Премьера спектакля «Доктор Фауст» состоится в Нижегородском театре кукол

«Для нас “Доктор Фауст” — это не просто классический сюжет о роковом контракте с нечистой силой, а глубокое исследование того, как в одном человеке уживаются небесная сущность и адские искушения. Мы обращаемся к этой пьесе, чтобы вместе со зрителем пройти путь через семь смертных грехов и попытаться понять, какова истинная цена познания и бессмертия», — сказал он. «Мы создаем этот спектакль как масштабный кукольный фарс, где грандиозная и саркастическая музыка Густава Малера становится проводником в мир великой живописи. На сцене буквально оживут полотна Брейгеля, Босха и Микеланджело, превращая пространство в фантастическое путешествие сквозь эпохи. Вместе с художником Еленой Вершининой мы стремились к тому, чтобы каждая сцена — от видений Сикстинской капеллы до появления Прекрасной Елены — стала для зрителя настоящим событием, которое захочется проживать и осмысливать снова и снова», — отметил Константин Балакин, говоря о постановке.