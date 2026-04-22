Гоблин рассказал об «омерзительной» особенности жизни в СССР

Переводчик и блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, рассказал, что для оформления любой справки в СССР требовалось «отстаивать чудовищные очереди», выделять рабочий день, ехать в разные инстанции и сталкиваться с равнодушием или недоброжелательностью со стороны сотрудников.
— Никто ничего не объясняет, все на тебя, как собаки, лают. Это настолько было омерзительно, что словами не передать, — отметил Пучков в эфире «Радио Sputnik».
Он также подчеркнул, что сейчас процесс получения необходимых документов стал значительно проще и быстрее.
Представители Всероссийского центра изучения общественного мнения рассказали, что спустя более 30 лет после распада Советского Союза большинство россиян испытывают сожаление по этому поводу. При этом более половины респондентов (57 процентов) убеждены, что распад можно было предотвратить.
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин в свою очередь выразил мнение о том, что СССР распался из-за упадка духовных ценностей, одним из вестников которого стал выход в прокат в 1989 году фильма «Интердевочка» режиссера Петра Тодоровского.