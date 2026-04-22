Донские власти пока не знают, кто профинансирует строительство нового корпуса ЦГБ

Строительство корпуса ЦГБ в Ростове обойдется примерно в 23 млрд рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в среду, 22 апреля, замгубернатора региона Олеся Старжинская ответила на вопросы журналистов о развитии здравоохранения. Речь, в том числе, зашла о строительстве нового корпуса Центральной городской больницы. Замгубернатора сообщила, что проектно-сметная документация уже готова. Возведение такого объекта обойдется примерно в 23 млрд рублей.

— Но на сегодняшний момент источники финансирования не определены, — пояснила она.

При этом она отметила, что все будут рады появлению нового, современного объекта здравоохранения. Также Олеся Старжинская подчеркнула: как только источники финансирования будут определены, власти сразу проинформируют об этом жителей Дона.

