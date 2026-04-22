Юрист объяснил, кто имеет права на доходы от ИИ-кавера «Седой ночи»

Источник: Комсомольская правда

История с ИИ-кавером на песню «Седая ночь» в стиле Канье Уэста вызвала спор о том, кто имеет право на доход от вирусного трека. Создатель нейроверсии заявил о своих претензиях, однако с юридической точки зрения шансов у него немного, отметил адвокат по авторскому и смежному праву Виктор Осипов. Об этом пишет «Ридус».

«Автор сделал этот трек без согласия правообладателя. Таким образом, в этой ситуации он скорее является нарушителем. И потом, от обработки искусственным интеллектом авторские права не появляются», — отметил юрист.

Речь идет о жителе Ижевска, который утверждает, что должен получать часть доходов от популярного ИИ-кавера, взлетевшего в мировых чартах. Трек обогнал хиты крупных мировых артистов и принес значительную прибыль правообладателям оригинальной песни.

По словам Осипова, претензии на деньги юридически необоснованны. Также адвокат добавил, что и Андрей Разин юридически не может претендовать на выручку от ИИ-версии хита «Ласкового мая», так как права на оригинальную песню уже закреплены за автором Сергеем Кузнецовым и наследниками Юрия Шатунова.

Напомним, песня «Седая ночь» уже становилась популярной за рубежом еще пару лет назад после выхода нашумевшего сериала «Слово пацана».