Поражение в Оренбурге отправило ФК «Пари НН» в зону прямого вылета из РПЛ

Как и ожидалось, поединок «Оренбург» — ФК «Пари НН» прошёл с преимуществом хозяев. Они много били по воротам, заработали с десяток угловых, два из которых в итоге привели к голам. Но первый тайм неожиданно остался за нижегородцами. На контратаке Реналдо Сефас после паса Максима Шнапцева убежал от защитников, в результате вратарю оренбуржцев ничего не оставалось, как нарушать правила в своей штрафной. Адриан Бальбоа с «точки» пробил в притирку со штангой без шансов для голкипера. Этот удар оказался единственным в створ от нижегородцев.