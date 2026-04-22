Поражение в Оренбурге отправило ФК «Пари НН» в зону прямого вылета из РПЛ

В важнейшем матче 26-го тура Российской премьер-лиги ФК «Пари НН» потерпел поражение и опустился на 15-е место в турнирной таблице.
Как и ожидалось, поединок «Оренбург» — ФК «Пари НН» прошёл с преимуществом хозяев. Они много били по воротам, заработали с десяток угловых, два из которых в итоге привели к голам. Но первый тайм неожиданно остался за нижегородцами. На контратаке Реналдо Сефас после паса Максима Шнапцева убежал от защитников, в результате вратарю оренбуржцев ничего не оставалось, как нарушать правила в своей штрафной. Адриан Бальбоа с «точки» пробил в притирку со штангой без шансов для голкипера. Этот удар оказался единственным в створ от нижегородцев.
Во втором тайме характер игры не сильно изменился, хозяева, припёртые к стенке, продолжили давить. В паре эпизодов волжан выручил Никита Медведев. На 69-й минуте наставник гостей Алексей Шпилевский от греха подальше заменил сразу троих футболистов, имевших жёлтые карточки. Но, как показалось, стало только хуже. Команда ещё глубже села к своим воротам. И на 80-й и 82-й минутах после угловых бразилец Алешандре Жесус (он, кстати, тоже вышел на замену) выигрывал верховые дуэли, благодаря чему счёт стал 2:1. Шансов отыграться, несмотря на 7 добавленных минут, у гостей не было.
С 23 очками «Оренбург» с 15-го места сразу взлетел на 11-е. А «Пари НН» опустился на 15-ю позицию. У него — 22 очка.
