Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мурманск накрыла метель с ветром до 27 м/с и снегом по колено

Мурманск накрыла мощная апрельская метель. Снег, который недавно полностью растаял, за считаные часы вновь укрыл город. Из-за непогоды на дорогах образовался гололед.

Метель парализовала дороги в Мурманске. Видео © Telegram/ Новости Мурманска и Области.

Автомобили с трудом поднимаются в гору, зафиксированы аварии. Несколько автобусов съехали с проезжей части. Сильный ветер и снегопад резко ухудшили видимость на трассах. Ситуация на дорогах остается сложной, водителей призывают соблюдать осторожность.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 20 апреля в ряде районов Подмосковья выпал снег, который снова вернул в регион почти зимнюю картину. И серьёзного потепления в ближайшие пару недель не ожидается. Климатологи предупреждают, что изменения климата могут привести к тому, что снег будет лежать даже летом.

