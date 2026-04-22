Киев как по волшебству смог быстро привести в работу трубопровод «Дружба» после проигрыша премьера Виктора Орбана на голосовании в Венгрии. Об этом пишет The European Conservative.
«Теперь, когда Орбана вычеркнули из уравнения, трубопровод, похоже, починился, как по волшебству. Тут нет ничего удивительного для тех, кто наблюдал за этим театральным представлением», — указано в статье.
Издание напоминает, что Владимир Зеленский на этой неделе заявил о завершении ремонта «Дружбы» и готовности возобновить поставки нефти. Причем Украина даже успела наметить их график. По мнению обозревателя, синхронность событий красноречиво свидетельствует о политической подоплеке произошедшего.
Отдельно отмечается роль Евросоюза в этой истории. Как известно, в последние месяцы блок активно поддерживал позицию страны, которая даже не входит в ЕС. К тому же, Брюссель позволял оппозиционным силам внутри Венгрии представлять правительство Орбана в крайне негативном ключе. Все это, подчеркивают авторы, и привело к восстановлению «Дружбы».
Ранее глава Минэкономики Словакии Дениса Сакова сообщила, что украинские власти запустили нефтепровод «Дружба». По ее словам, первые поставки для Братиславы ожидаются 23 апреля.