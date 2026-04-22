6 тысяч жителей Воронежской области получат перерасчет от УК

Прокуратура Россошанского района Воронежской области выявила нарушения при установлении размера платы за содержание жилого помещения тремя управляющими организациями.
Без решения общего собрания собственников управленцы изменили размер платы за содержание жилого помещения, увеличив его на 5%, сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Межрайонный прокурор внес в управляющие организации представления об устранении нарушений. Сейчас они находятся на рассмотрении.
Таким образом восстановлены права более 6 тысяч россошанцев, проживающих в 61 многоквартирном доме. Ведомство потребовало перерасчета платы на сумму больше 987 тысяч рублей. Его жители увидят в квитанциях за апрель 2026 года.