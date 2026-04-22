В Саратове обсудят правовые риски в сфере креативных индустрий

Бизнес‑конференция «Ремесло и авторское право» состоится 24 апреля в Саратове. Мероприятие организовано в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в министерстве экономического развития региона.
К участию приглашаются мастера-ремесленники, дизайнеры, художники и представители бизнеса в сфере креативных индустрий. В качестве экспертов на конференции выступят практикующие юристы, патентные поверенные и руководители профильных организаций. Они помогут разобраться в тонкостях защиты интеллектуальной собственности и избежать правовых рисков в творческой деятельности.
Участие в мероприятии бесплатное, количество мест ограничено. Необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.