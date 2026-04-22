В Приморье пройдет теннисный турнир «Кубок Славда»

Юбилейный, 30-й турнир «Кубок Славда» памяти Юрия Серебрякова проведут во Владивостоке, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Приморского края. Проведение массовых спортивных мероприятий с участием молодежи соответствует целям нацпроекта «Молодёжь и дети».
«Кубок Славда» является одним из старейших теннисных турниров Приморья. С 2021 года он посвящен памяти основателя соревнований, почетного президента Владивостокской федерации тенниса Юрия Серебрякова.
Первыми в этом году на корты выйдут участники краевых юношеских соревнований, которые пройдут с 4 по 8 мая. Ожидается более ста спортсменов из Приморья и других регионов России. В турнире примут участие теннисисты в возрасте 10−19 лет в одиночных и парных разрядах. Игры будут проходить ежедневно с 9:00, торжественное открытие — 4 мая в 13:00. Соревнования среди взрослых спортсменов-любителей пройдут с 11 по 14 июня на кортах завода «Скит» в поселке Горные Ключи.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.