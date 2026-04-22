У «Самолета» случился отказ

«В практике комплексного развития территорий (КРТ) это не сработает: под каждый такой проект готовятся десятки документов, нередко принудительно изымаются участки, планируются дороги, соц­объекты, и госорган просто не может “дать отсрочку” без риска для бюджета и срывов контрактов. Поэтому суд первой инстанции 26 марта 2026 года совершенно обоснованно взыскал с ООО “СЗ “За­островка” 200 млн руб., отказав в отложении заседания для мирных переговоров”, — пояснил эксперт. Он считает, что перспективы обжалования решения “крайне низкие”, поскольку, по сложившейся практике, коммерческие трудности, в том числе и отказ банка в финансировании, не освобождают от обязательств по ст. 401 ГК РФ. По его мнению, формально ответчик может попытаться сослаться на то, что суд необоснованно отказал в отложении процесса. Но истец возражал против этого, а для переноса заседания в целях примирения нужно согласие обеих сторон. Более реалистичный путь, по его словам, — мировое соглашение на стадии исполнения решения, но для этого сторонам необходимо договориться о рассрочке взноса. Министерство вряд ли пойдет на это без жесткого графика и обеспечения.