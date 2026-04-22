Bloomberg назвал поглощение T-mobile потенциально крупнейшей сделкой в истории

Компании Deutsche Telekom и T-Mobile планируют объединиться и создать новый большой холдинг. Это будет самая крупная сделка по объединению компаний в истории рынка, как сообщает агентство Bloomberg.
Если всё получится, рыночная стоимость нового холдинга будет около 380 млрд долларов. Это больше, чем сумма сделок, когда America Online купила Time Warner за 186 млрд долларов, или когда Vodafone купила компанию Mannesmann185 млрд долларов.
Но перед тем, как сделка состоится, Deutsche Telekom должна получить разрешение от нужных органов. После слияния новая компания останется в собственности текущих владельцев акций.
При завершении сделки новый холдинг может подумать о том, чтобы выпустить свои акции на продажу на биржу как в США, так и в Европе. Когда эта информация появилась, акции обеих компаний немного упали в цене: акции Deutsche Telekom упали на 2%, а акции T-Mobile — на 1,5%.
