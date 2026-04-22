Благоустройство Центрального парка в подмосковном Щелкове завершат осенью

Реконструкцию Центрального парка в Щелкове закончат осенью. Работы проводят по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Объект площадью 15,5 га обновлен на 50%. Центральным элементом пространства станет набережная вдоль реки Клязьмы с пирсами, зонами отдыха и лодочной станцией. Также на территории обустроят площадь со сценой, велодорожку, игровые и спортивные площадки, воркаут-зону, место для выгула собак. Еще там установят аттракционы и колесо обозрения, перенесут автогородок.
Лес уже очистили от сухостоя, высадили новые растения. Аллеи парка будут повторять форму воздушных петель — так создателей проекта вдохновила история города, связанная с космосом и авиацией.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.