В Вейделевском районе Белгородской области высадили деревья

В урочище Гнилом высадили около 10 тысяч саженцев дуба на площади 4 гектара. Каждое высаженное дерево — это память о тех, кто не вернулся с войны, и о тех, кто трудился в тылу ради мирного неба. Сад будет не только восполнять лесной фонд, но и напоминать о мужестве и самоотверженности фронтовиков.