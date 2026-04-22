В Вейделевском районе Белгородской области высадили деревья

Каждый саженец — это память о тех, кто не вернулся с войны.

Источник: Национальные проекты России

Участие в традиционной акции «Сад Памяти» приняли представители трудовых коллективов в Вейделевском районе Белгородской области, сообщили в администрации района. Мероприятие соответствует целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

В урочище Гнилом высадили около 10 тысяч саженцев дуба на площади 4 гектара. Каждое высаженное дерево — это память о тех, кто не вернулся с войны, и о тех, кто трудился в тылу ради мирного неба. Сад будет не только восполнять лесной фонд, но и напоминать о мужестве и самоотверженности фронтовиков.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.