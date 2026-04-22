Росстат провел заседание коллегии по подведению итогов работы в 2025 году

В понедельник, 22 апреля, в Федеральной службе государственной статистики (Росстат) прошло расширенное заседание коллегии, на котором подвели ключевые итоги службы за 2025 год и определили перспективы на дальнейшее развитие. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Ключевой темой коллегии стало обсуждение реализации Стратегии развития государственной статистики и Росстата.
— Прошел первый год реализации Стратегии развития государственной статистики до 2030 года, которая была утверждена Правительством. Она закрепляет семь ключевых показателей, которые мы должны достичь к 2030 году. В числе основных — удовлетворенность пользователей официальной статистической информацией, снижение отчетной нагрузки на бизнес, перевод всей статистики в электронный формат. Ни одна из семи национальных целей развития, поставленных президентом, не может быть достигнута без статистических данных, без самоотверженной работы сотрудников Росстата. Именно от ее качества зависят пенсии, социальные выплаты и, конечно, управленческие решения для социально-экономического развития нашей страны, — подчеркнул заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.
Руководитель Росстата Сергей Галкин рассказал о результатах работы Федеральной службы государственной статистики в 2025 году, а также о планах на 2026 год.
— Планомерно работаем над приоритетными для Правительства показателями, например, производительность труда. За счет использования прокси-показателей добавили к годовому ежеквартальный срез и уже первые данные опубликуем в июне этого года. Также разместим годовой прокси-показатель на 1 месяц раньше — в октябре 2026 года, — отметил он.
В апреле прошлого года Правительство РФ утвердило детальный план мероприятий реализации Стратегии. Дорожная карта включает в себя 58 мероприятий, из которых 10 уже прошли, еще 19 предстоит завершить в 2026 году.
До этого в Росстате сообщили годовая инфляция, то есть то, насколько в целом подорожали товары и услуги в России за весь 2025 год, в декабре упала до 5,59 процента с 6,64 процента.