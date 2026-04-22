В селе Эльтаун в Челябинской области появится всесезонный курорт

Всесезонный курорт с термальным и горнолыжным комплексами построят в селе Эльтаун Сосновского района Челябинской области в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации района.
Проект взял на сопровождение инвестблок центра «Мой бизнес». В состав комплекса войдут четырехзвездочная гостиница на 140 номеров, банкетный, термальный и горнолыжный комплексы, сноупарк с тюбинговыми трассами, коттеджи и таунхаусы. Для гостей обустроят большой пляж, искусственный водоем, уличные бассейны, рестораны, кафе, фуд-моллы и пункт проката спортивного инвентаря. Также будет работать горнолыжная школа. Ввод курорта в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2029 года.
