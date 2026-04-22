Власти не утвердили размещение Южной АЭС на территории Ростовской области. Глава региона подтвердил, что окончательного решения еще нет.
Одной из возможных площадок для строительства станции рассматривалась территория рядом с Новочеркасской ГРЭС. Предполагаемые сроки реализации проекта были обозначены как 2036−2039 годы.
Однако позднее власти региона официально опровергли наличие окончательного решения. По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, декларация Госкорпорации «Росатом» о строительстве АЭС находится на рассмотрении, а профильные специалисты формируют экспертное заключение.
В апреле 2026 года губернатор Юрий Слюсарь подтвердил, что решение ещё не принято. Глава региона отметил, что у области есть время для детальной проработки вопроса. При этом он указал, что, хотя в регионе нет дефицита генерации, энергосистема юга России испытывает повышенные нагрузки в пиковые периоды.