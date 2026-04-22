Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти не утвердили размещение Южной АЭС на территории Ростовской области

Глава региона подтвердил, что окончательного решения еще нет.

Одной из возможных площадок для строительства станции рассматривалась территория рядом с Новочеркасской ГРЭС. Предполагаемые сроки реализации проекта были обозначены как 2036−2039 годы.

Однако позднее власти региона официально опровергли наличие окончательного решения. По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, декларация Госкорпорации «Росатом» о строительстве АЭС находится на рассмотрении, а профильные специалисты формируют экспертное заключение.

В апреле 2026 года губернатор Юрий Слюсарь подтвердил, что решение ещё не принято. Глава региона отметил, что у области есть время для детальной проработки вопроса. При этом он указал, что, хотя в регионе нет дефицита генерации, энергосистема юга России испытывает повышенные нагрузки в пиковые периоды.

